Grande ramo di un albero si spezza e crolla improvvisamente sul marciapiede in via Italica FOTO

Nella mattinata di mercoledì 6 maggio, in via Italica a Pescara, un grande ramo di un albero si è improvvisamente spezzato e ha crollato sul marciapiede. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e valutare eventuali interventi di rimozione. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Pericolo scampato in via Italica a Pescara dove, nella mattinata di mercoledì 6 maggio, un grande ramo di un albero si è improvvisamente spezzato crollando sul marciapiede. Per fortuna in quel momento nessuno stava camminando lì sotto altrimenti sarebbe stato travolto dal tronco e dalla folta.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Albero si spezza e crolla su via Genova, strada chiusa | FOTOUn albero si è spezzato improvvisamente ed è crollato su via Genova a Viterbo, bloccando completamente la circolazione. Ramo di 15 metri crolla nel giardino della scuola: l’albero ora sarà abbattutoFirenze, 19 aprile 2026 – Questa notte è caduto un ramo da un pino domestico (Pinus pinea) nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano, a... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Autobus della Sasa colpito da un grande ramo di cedro, lievi ferite per due ragazzi; Educazione e prevenzione: Libera e diocesi di Napoli, il 16 maggio una grande marcia popolare per contrastare marginalità, povertà e violenze; Un entomologo a Parigi; Van Dyck, artista in movimento. Autobus della Sasa colpito da un grande ramo di cedro, lievi ferite per due ragazziL'incidente in via Cadorna a Bolzano. A bordo del mezzo e nella zona scolastica quasi tutti studenti. Una ragazza portata in ospedale per accertamenti ... rainews.it IL RAMO DELLA BELLEZZA Scrive il grande scrittore russo Solženicyn: «Il mondo moderno, essendosela presa contro il grande albero dell'essere, ha spezzato il ramo del vero e il ramo della bontà. Solo rimane il ramo della bellezza, ed è questo ramo che or - facebook.com facebook