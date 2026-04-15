Le fiamme divampano sul balcone e si estendono al tetto | abitazione inagibile

Martedì pomeriggio, 14 aprile 2026, un incendio si è sviluppato in un edificio tra Parcines e Naturno, in provincia di Bolzano. Le fiamme sono partite dal balcone e si sono propagate alla parete in legno e al tetto, rendendo l’abitazione inagibile. I residenti hanno chiamato i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme e contenere il rogo. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

Le fiamme che divampano sul balcone e invadono la parete in legno e il tetto. Sono stati momenti di paura quelli di martedì pomeriggio, 14 aprile 2026, per alcuni cittadini residenti in un edificio tra Parcines e Naturno, in provincia di Bolzano, che hanno allertato i vigili del fuoco per un.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Le fiamme divampano sul tetto di un’abitazione privataLa chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata poco dopo la mezzanotte e sul posto sono accorsi i pompieri dei corpi di Commezzadura,... Il balcone prende fuoco, le fiamme dilagano sul tettoLe fiamme che divampano sul balcone della palazzina invadendone tutta la parte superiore: è questo lo scenario a cui oggi, giovedì 26 febbraio, hanno... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le fiamme divampano dalla canna fumaria, l'intervento dei vigili del fuoco: momenti di apprensione; Incendio nella notte, fiamme divampano al Rione Taormina; Un’altra notte di fuoco, divampano le fiamme e colpiscono due autovetture; Le fiamme divampano sulla terrazza e invadono il tetto: paura in paese. Le fiamme divampano dalla canna fumaria, l'intervento dei vigili del fuoco: momenti di apprensioneALA. Momenti di apprensione nell'abitato di Ala in località Sdruzzinà per l'incendio di una canna fumaria. E' successo nelle prime ore di questo pomeriggio e sul posto si sono portati i vigili del fuo ... ildolomiti.it Ischia (NA). Ancora un vasto incendio sul monte Epomeo: le fiamme lambiscono alcune abitazioniIschia (NA). Ancora un vasto incendio sul monte Epomeo: le fiamme lambiscono alcune abitazioni Trentinara (SA). Il Comune guarda oltre: dal borgo d’amore a nuovo polo dell’arte contemporanea E’ il ... teleradio-news.it Gennaro Savio. . ISCHIA, VASTO INCENDIO SUL MONTE EPOMEO: LE FIAMME LAMBISCONO ALCUNE ABITAZIONI E’ il secondo incendio che in pochi giorni colpisce il monte Epomeo. Apprensione per alcune abitazioni lambite dalle fiamme. - facebook.com facebook