Maltempo e infortuni | come ottenere i risarcimenti per i danni

Se un albero comunale provoca un infortunio, la responsabilità può ricadere sull’ente proprietario. Per ottenere un risarcimento, bisogna verificare se la propria polizza assicurativa copre danni fisici e materiali. Le polizze infortuni e le assicurazioni sulla casa sono tra le opzioni più comuni per coprire i danni derivanti da eventi atmosferici e incidenti. È importante raccogliere prove e contattare l’assicurazione per avviare la richiesta di risarcimento.

Chi deve pagare se un albero comunale ti ferisce?. Quali polizze coprono i danni fisici e non solo quelli materiali?. Come distinguere tra un evento naturale e una negligenza amministrativa?. Quando interviene lo Stato per risarcire le vittime di emergenze collettive?.? In Breve Polizze infortuni e mediche coprono lesioni e spese sanitarie post-evento. Responsabilità manutenzione arredi urbani spetta a Comuni, Province o Regioni. Stato attiva fondi straordinari per emergenze collettive su scala nazionale. Oltre 60 alberi caduti a Roma causano ferimento di una persona. Oltre i danni materiali: il complesso sistema dei risarcimenti per le vittime del maltempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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