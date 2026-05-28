Carabinieri medici e avvocati arrestati in Puglia | facevano ottenere risarcimenti grazie a falsi incidenti

Carabinieri, medici e avvocati sono stati arrestati in Puglia nell’ambito di un’indagine sulla creazione di falsi incidenti stradali. Le forze dell’ordine hanno smantellato un sistema che permetteva di ottenere risarcimenti indebiti attraverso incidenti simulati. L’indagine, condotta dalla Procura di Trani, ha portato all’arresto di diversi professionisti coinvolti nelle operazioni fraudolente. Gli indagati sono accusati di aver favorito questa attività illecita, che aveva come obiettivo il rilascio di false certificazioni e richieste di risarcimento.

L'inchiesta della Procura di Trani su un presunto sistema di falsi incidenti stradali per ottenere risarcimenti indebiti. Sei gli arresti, 26 indagati: coinvolti due carabinieri, due medici e un avvocato. Almeno dodici i sinistri fittizi accertati. Il giro di affari, ricostruito finora, supera i 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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