Sequestrati 7.000 capi di abbigliamento falsificato per un valore di 2,4 milioni di euro in un blitz all’aeroporto di Malpensa. Le autorità hanno scoperto che i capi erano nascosti tra i colli destinati a spedizioni legittime. La merce proveniva da diversi paesi, tra cui alcuni asiatici e africani. L’operazione ha portato al fermo di vari soggetti coinvolti nel traffico illecito.

Come facevano a nascondere i falsi nei colli commerciali regolari? Quali paesi hanno alimentato questo flusso di merce illegale? Chi sono le quindici persone segnalate alla Procura? Come riuscivano queste imitazioni a superare i controlli doganali??? In Breve Spedizioni monitorate provenienti da Marocco, Egitto, Nigeria, Thailandia, Singapore, Hong Kong e Cina. Sequestrati capi d'abbigliamento e borse in pelle in magazzini cargo e centri postali. Segnalate alla Procura di M . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malpensa, blitz contro il falso: 7000 capi da 2,4 milioni sequestrati

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