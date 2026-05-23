Sequestrati 5 mila capi di abbigliamento e accessori falsificati con marchi noti. La merce, trovata in una fabbrica a Prato, include prodotti con le etichette di Ralph Lauren, Vespa, Converse, oltre a vetture e gadget con i loghi di Volkswagen e Snoopy. Le autorità hanno scoperto il vasto traffico di prodotti contraffatti durante un'operazione di controllo. La merce era pronta per essere immessa sul mercato.

Prato, 23 maggio 2026 – Alcuni dei marchi più noti della moda – Ralph Lauren, Vespa, Converse, ma anche Volkswagen e Snoopy – contraffatti in serie. Non è certo una novità, ma emerge un nuovo centro del falso al Macrolotto 2 di Prato. https:www.lanazione.itvideocontraffazione-maxi-sequestro-a-prato-wimuw96s E’ stata la guardia di finanza – fra indagini, pedinamenti e servizi di osservazione – a bussare alla porta di un’azienda cinese di via Bruges al civico 242, gestita da una donna di 49 anni, ditta che lavora su commissione anche di numerosi brand stranieri; dieci le persone impiegate al lavoro. Il blitz risale al 20 maggio; le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa cinquemila prodotti di maglieria contraffatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La fabbrica del falso, sequestrati 5mila capi taroccati

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