Quattro persone sono state indagate nell'ambito di un'operazione che ha portato al sequestro di merce contraffatta per un valore di circa due milioni di euro. Tra i materiali sequestrati ci sono capi d'abbigliamento, profumi e prodotti utilizzati per il confezionamento, tutti recanti marchi di note griffes ma privi di autorizzazione ufficiale. L'indagine riguarda una centrale del falso attiva nel settore della contraffazione di marchi di lusso.

L'operazione della Guardia di Finanza di Marcianise ha fatto luce sulla filiera della contraffazione e sulla rete dei venditori Capi d'abbigliamento, profumi e materiale per il confezionamento recanti marchi di note griffes ma era tutto contraffatto. I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Marcianise hanno dato esecuzione a 4 misure cautelari - in carcere, ai domiciliari e di sottoposizione all'obbligo di dimora - nei confronti di altrettanti indagati residenti tra Napoli, Afragola, Marcianise e Potenza. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione per delinquere, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, aggravati dalla circostanza della transnazionalità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Centrale del falso, 4 indagati. Sequestrati profumi e capi d'abbigliamento per 2 milioni di euro

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