Malore in un cantiere edile del Maceratese | paura per un operaio Scatta il soccorso

Notizia in breve

Un operaio ha avuto un malore mentre lavorava su un'impalcatura al terzo piano di un cantiere in un edificio in ristrutturazione. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per soccorrerlo. L’uomo è stato raggiunto e assistito sul posto, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni. La chiamata di emergenza ha portato i soccorritori sul luogo dell’incidente.