Malore in un cantiere edile del Maceratese | paura per un operaio Scatta il soccorso
Un operaio ha avuto un malore mentre lavorava su un'impalcatura al terzo piano di un cantiere in un edificio in ristrutturazione. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per soccorrerlo. L’uomo è stato raggiunto e assistito sul posto, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni. La chiamata di emergenza ha portato i soccorritori sul luogo dell’incidente.
CORRIDONIA - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi per soccorrere un operaio che è stato colto da un malore all'interno di un cantiere edile, mentre stava lavorando su un'impalcatura al terzo piano di un edificio in ristrutturazione. E' accaduto a Corridonia. La squadra di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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