Malfa | musica e sapori a km zero al Salina Street Food
L'evento Salina Street Food si svolge a Malfa, con musica e offerte di prodotti a km zero. Lungo via Roma sono presenti diverse specialità locali, disponibili per l'assaggio. I partecipanti si spostano tra le varie postazioni utilizzando percorsi pedonali predisposti. La manifestazione include anche intrattenimento musicale che accompagna le degustazioni. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di partecipanti o sugli orari di svolgimento.
Quali specialità locali potrai assaggiare lungo via Roma?. Come si sposteranno i partecipanti tra un assaggio e l'altro?. Chi ha organizzato questa rete di cantine e ristoratori?. Quale impatto avrà questo evento sull'economia di Salina?.? In Breve 9 cantine e 18 attività commerciali parteciperanno lungo via Roma. CITIS potenzia corse bus tra le 16 e le 18 e in tarda serata. Isula di Salina e Brand Eolide coordinano musica e promozione media. Patrocinio regionale e supporto di Liberty Lines per turismo sostenibile. Venerdì 5 giugno Malfa ospita la prima edizione del Salina Street Food tra musica e sapori locali. Tutto è pronto per l’esordio del Salina Street Food, l’evento enogastronomico che animerà le strade di Malfa nella giornata di venerdì 5 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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