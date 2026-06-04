Un ex istruttore di sub, in attività dal 2012 al 2023, ha commentato la vicenda di un sub scomparso nelle Maldive. Secondo quanto riferito, il sub aveva scelto di seguire una strada corretta, ma poi ha deciso di tornare indietro per aiutare altri. La sua morte è al centro delle indagini, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze.

Nicola Balboni, ex istruttore di sub dal 2012 al 2023, ha fornito la sua ricostruzione sulla morte di Gianluca Benedetti, istruttore di sub morto alle Maldive durante l'immersione nella grotta che ha conosciuto nel 2023 Nicola Balboni, ex istruttore di sub dal 2012 al 2023, ha fornito la sua. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, sub Nicola Balboni: "Gianluca Benedetti aveva preso la strada giusta, poi è tornato indietro ad aiutare gli altri"

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