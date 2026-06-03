Un sub esperto era in vacanza alle Maldive quando è tornato indietro per aiutare gli altri durante una tragedia in mare. La ricostruzione indica che, inizialmente, aveva preso la strada giusta, ma poi è tornato indietro. L’incidente si è verificato in un’area conosciuta per i suoi colori vivaci e i cunicoli sottomarini. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze in cui si è svolto.

Ferrara, 3 giugno 2026 – Conosce bene i due volti degli abissi, i colori che incantano del corallo, quei cunicoli che sembrano chiamare – il canto delle sirene –, un invito ad andare oltre, dove magari in pochi sono arrivati. “Sì, ho portato i turisti a visitare le profondità dei mari per oltre dieci anni. In tutto il mondo, Egitto, Maldive, Thailandia. Facevo immersioni per il gruppo sub ferrarese. Coordinavo le immersioni e guidavo le uscite in barca, si chiamano safari subacquei, vai alla scoperta di un mondo che attrae e fa paura”, Nicola Balboni, 38 anni, ha cominciato a scendere con muta, bombole e maschera nel 2012, per oltre dieci anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - “Gianluca aveva preso la strada giusta, poi è tornato indietro ad aiutare gli altri”. Il sub esperto e la ricostruzione della tragedia alle Maldive

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