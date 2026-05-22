Maldive come è morto Gianluca Benedetti | il tentativo di fuga dalla grotta perché non si trovava con gli altri 4 sub

Le operazioni di ricerca per il sub italiano scomparso nelle Maldive si sono concentrate su un tentativo di fuga dalla grotta in cui si trovava, in assenza degli altri quattro sub. Shafraz Naeem, sub maldiviano con trent’anni di esperienza nelle immersioni, ha partecipato alle indagini, che hanno portato al ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo. Le autorità locali stanno esaminando i dettagli della vicenda, che si è conclusa con la morte del sub italiano durante un’immersione non condivisa con altri.

Shafraz Naeem, sub maldiviano e pioniere delle immersioni professionali, è un esperto nell’esplorazione delle grotte marine negli atolli delle Maldive, con trent’anni di attività subacquea. Conosce alla perfezione le grotte della tragedia nelle quali ieri sono terminate le operazioni di recupero delle cinque vittime italiane della spedizione guidata da Monica Montefalcone. È proprio ricorrendo alla sua esperienza sul campo che Shafraz Naeem pone dei punti fermi su ciò che è accaduto e per quale motivo i sub hanno perso la vita: «Ritengo che le regole siano state violate» durante l’immersione, afferma. Tentativo estremo Naeem spiega che la luce raggiunge solo la prima camera, quando ci si spinge oltre il buio è fitto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Maldive, come è morto Gianluca Benedetti: il tentativo di fuga, perché non era con gli altri 4 sub

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