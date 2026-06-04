Malattie e clima impazzito | ecco come 1 grado in più di temperatura può aumentare del 20% la trasmissione di Dengue e West Nile

Un aumento di un grado Celsius della temperatura globale può far salire del 20% il rischio di trasmissione di malattie come Dengue e West Nile. Uno studio recente evidenzia che le temperature più elevate favoriscono la proliferazione dei vettori e migliorano le condizioni per la diffusione di questi virus. La ricerca si basa su dati raccolti in diverse aree, mostrando come il clima influisce direttamente sulla diffusione delle malattie.

Brescia, 4 giugno 2026 – L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi – e cioè le malattie virali trasmesse da vettori come zanzare o zecche – perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di Dengue, Chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. Clima pazzo A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche, e la conseguente... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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