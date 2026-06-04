Mal di testa | in Aoup consulenze e servizi gratuiti dedicati all’emicrania

Il 22 giugno, l’Aoup ha partecipato all’(H) Open Day sull’emicrania organizzato dalla Fondazione Onda Ets. Durante la giornata, sono stati offerti servizi clinico-diagnostici e consulenze gratuite per le persone affette da emicrania. È stato allestito un punto informativo con materiali distribuiti ai partecipanti. L’evento, alla sua quarta edizione, si è concentrato sulla promozione della conoscenza e della gestione del mal di testa.

Una giornata dedicata all’emicrania, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: il 22 giugno anche l’Aoup aderisce all’(H) Open Day sull’emicrania promosso da Fondazione Onda Ets, giunto alla sua quarta edizione, mettendo a disposizione un punto informativo con distribuzione di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mal di testa, cosa c’è da sapere. L’esperto: alimenti sconsigliati, stile di vita e farmaci per combattere l’emicraniaIl 16 maggio si celebra la Giornata nazionale del mal di testa, promossa dalla Società italiana di neurologia e dalla Società italiana per lo studio...

Prevenzione: all'ospedale 'Lotti' incontri informativi gratuiti sul mal di testaIn occasione della Giornata nazionale del mal di testa, prevista per il 16 maggio, l’Azienda sanitaria locale organizza incontri informativi gratuiti...

Temi più discussi: Centro Cefalee accreditato a Brescia: diagnosi e cura del mal di testa all’Istituto Clinico Città di Brescia; Cefalea digitale: sempre più studi collegano l’iper-esposizione agli schermi e mal di testa nei ragazzi.; Sempre più studi collegano schermi e mal di testa, è la 'cefalea digitale'; Schermi da 3 a 6 ore al giorno aumentano mal di testa ed emicranie nei ragazzi.

Cefalea digitale, schermi, social sonno alterato: cresce il mal di testa tra bambini e adolescenti x.com

Ho provato a pensare in spagnolo per esercitarmi e accidentalmente mi sono fatto venire mal di testa reddit

Non è solo un mal di testa: all’Ospedale di Ariano Irpino visite gratuite dedicate all’emicraniaNon è solo un mal di testa. (H) Open day dell’Asl Avellino in collaborazione con Fondazione Onda ETS interamente dedicato all’emicrania presso l’Ambulatorio di Neurologia del Presidio Ospedaliero Fra ... irpinianews.it

Emicrania e mal di testa, perché c’entra (anche) l’ipotiroidismoPotrebbero essere correlati alla disfunzione della tiroide. Se i dolori non passano, parlatene con il medico. E controllate il Tsh ... repubblica.it