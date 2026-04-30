Prevenzione | all' ospedale ' Lotti' incontri informativi gratuiti sul mal di testa

Da pisatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata nazionale del mal di testa, prevista per il 16 maggio, l’Azienda sanitaria locale organizza incontri informativi gratuiti presso l’ospedale 'Lotti'. La giornata è promossa dalla Società italiana di neurologia e dalla Società italiana per lo studio delle cefalee, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati a questa condizione. L’iniziativa si inserisce nelle attività di prevenzione e informazione in ambito sanitario.

In occasione della Giornata nazionale del mal di testa, promossa dalla Società italiana di neurologia (Sin) e dalla Società italiana per lo studio delle cefalee (Sisc), in programma il prossimo 16 maggio, l’Azienda Asl Toscana nord ovest aderisce alle iniziative di sensibilizzazione dedicate a.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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