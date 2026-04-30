Prevenzione | all' ospedale ' Lotti' incontri informativi gratuiti sul mal di testa

In occasione della Giornata nazionale del mal di testa, prevista per il 16 maggio, l’Azienda sanitaria locale organizza incontri informativi gratuiti presso l’ospedale 'Lotti'. La giornata è promossa dalla Società italiana di neurologia e dalla Società italiana per lo studio delle cefalee, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati a questa condizione. L’iniziativa si inserisce nelle attività di prevenzione e informazione in ambito sanitario.