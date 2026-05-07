Mal di testa cosa c’è da sapere L’esperto | alimenti sconsigliati stile di vita e farmaci per combattere l’emicrania

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio si celebra la Giornata nazionale del mal di testa, promossa dalla Società italiana di neurologia e dalla Società italiana per lo studio delle cefalee. In questa occasione vengono condivisi consigli su alimenti da evitare, abitudini di vita e farmaci utili per contrastare l’emicrania. Si tratta di un evento volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati a questa condizione.

Firenze, 7 maggio 2026 – Il 16 maggio è la Giornata nazionale del mal di testa, promossa dalla Società italiana di neurologia e dalla Società italiana per lo studio delle cefalee. DIverse le iniziative in programma in tutta Italia; in Toscana la Asl Nord Ovest aderisce alle iniziative di sensibilizzazione dedicate a questa patologia, tanto diffusa quanto spesso sottovalutata. Infatti sabato 16 maggio dalle 9 alle 12, l’ambulatorio cefalee della Neurologia dell’ospedale Lotti di Pontedera (ambulatorio diretto dalla dottoressa Maria Rosaria Maluccio) organizza una mattinata dedicata a colloqui informativi individuali gratuiti, durante i quali...🔗 Leggi su Lanazione.it

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