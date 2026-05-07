Il 16 maggio si celebra la Giornata nazionale del mal di testa, promossa dalla Società italiana di neurologia e dalla Società italiana per lo studio delle cefalee. In questa occasione vengono condivisi consigli su alimenti da evitare, abitudini di vita e farmaci utili per contrastare l’emicrania. Si tratta di un evento volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati a questa condizione.

Firenze, 7 maggio 2026 – Il 16 maggio è la Giornata nazionale del mal di testa, promossa dalla Società italiana di neurologia e dalla Società italiana per lo studio delle cefalee. DIverse le iniziative in programma in tutta Italia; in Toscana la Asl Nord Ovest aderisce alle iniziative di sensibilizzazione dedicate a questa patologia, tanto diffusa quanto spesso sottovalutata. Infatti sabato 16 maggio dalle 9 alle 12, l’ambulatorio cefalee della Neurologia dell’ospedale Lotti di Pontedera (ambulatorio diretto dalla dottoressa Maria Rosaria Maluccio) organizza una mattinata dedicata a colloqui informativi individuali gratuiti, durante i quali...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mal di testa, cosa c’è da sapere. L’esperto: alimenti sconsigliati, stile di vita e farmaci per combattere l’emicrania

Notizie correlate

La cantante scherza sul suo stile di vita, ma come si diagnostica davvero questo disturbo? Ecco quel che c'è da sapereOspite di Mara Venier a Domenica In nella puntata dell’8 marzo, Elettra Lamborghini ha raccontato dettagli della sua vita privata con la consueta...

Tossina botulina come aiuta a combattere l'emicrania cronicaQuando si parla di botulino, il pensiero corre quasi automaticamente ai trattamenti estetici e alla riduzione delle rughe.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Mal di testa, cosa c’è da sapere. L’esperto: alimenti sconsigliati, stile di vita e farmaci per combattere l’emicrania; Influenza maggio 2026: che sintomi provoca? Quanto dura e cosa prendere; Prevenzione: all'ospedale 'Lotti' incontri informativi gratuiti sul mal di testa; Le pagelle di Milan-Juve: Pulisic sbaglia tutto, Leao male. Conceicao da mal di testa.

Mal di testa, cosa c’è da sapere. L’esperto: alimenti sconsigliati, stile di vita e farmaci per combattere l’emicraniaAlessandro Napolitano, direttore della Neurologia di Massa e coordinatore toscano della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, spiega tutto di una patologia estremamente diffusa ma molto artico ... lanazione.it

Quando il mal di testa è emicrania: guida per riconoscerliPer capire le differenze tra emicrania e mal di testa ci facciamo aiutare dalla dottoressa Ilaria Orologio, Neurologa di MioDottore, che spiega: Emicrania e mal di testa non hanno poche somiglianze: ... gazzetta.it

Aveva 38 anni e scherzava sul mal di schiena, pensando fosse solo “la vecchiaia”. In realtà era un tumore in fase avanzata che in due mesi gli ha portato via tutto. Una storia che inizia con un dolore apparentemente banale: https://fanpa.ge/hhxqO - facebook.com facebook

Mal di schiena, a Parma esperti a confronto: nuove cure e percorsi più efficaci per i pazienti x.com