Mal di schiena dopo i 50? Il Pilates che rimette in asse

Dopo i 50 anni molte donne riferiscono di soffrire di mal di schiena, problema comune tra chi attraversa la perimenopausa e la menopausa. Un recente studio ha analizzato l’efficacia di esercizi di Pilates nel migliorare questa condizione, riscontrando miglioramenti nella postura e nella riduzione del dolore. I partecipanti hanno seguito programmi specifici per alcune settimane, con risultati visibili già dal primo mese. Non sono stati riportati effetti collaterali o controindicazioni.

C are lettrici, se c’è un disturbo che accomuna moltissime donne in perimenopausa e menopausa è il mal di schiena, anche se in realtà parliamo di un dolore estremamente democratico. A volte compare al mattino appena scese dal letto. Altre volte si manifesta dopo molte ore sedute davanti al computer, una lunga passeggiata o persino dopo una notte di sonno apparentemente tranquilla. Perché il pavimento pelvico è fondamentale per il benessere femminile X La cosa interessante è che spesso non dipende da una vera e propria patologia della colonna vertebrale. Molto più frequentemente è il risultato di una serie di adattamenti che il corpo mette in atto nel tempo e che, con il cambiamento ormonale, diventano sempre più evidenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Mal di schiena dopo i 40 protocollo guidato con yoga funzionale e pilates.

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Non so cosa abbia fatto nella mia vita precedente ma sicuramente era molto grave per avere a che fare con questo mal di schiena (tra tutte le altre cose) x.com

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