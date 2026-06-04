Mal di schiena dopo i 50? Il Pilates che rimette in asse
Dopo i 50 anni molte donne riferiscono di soffrire di mal di schiena, problema comune tra chi attraversa la perimenopausa e la menopausa. Un recente studio ha analizzato l’efficacia di esercizi di Pilates nel migliorare questa condizione, riscontrando miglioramenti nella postura e nella riduzione del dolore. I partecipanti hanno seguito programmi specifici per alcune settimane, con risultati visibili già dal primo mese. Non sono stati riportati effetti collaterali o controindicazioni.
C are lettrici, se c’è un disturbo che accomuna moltissime donne in perimenopausa e menopausa è il mal di schiena, anche se in realtà parliamo di un dolore estremamente democratico. A volte compare al mattino appena scese dal letto. Altre volte si manifesta dopo molte ore sedute davanti al computer, una lunga passeggiata o persino dopo una notte di sonno apparentemente tranquilla. Perché il pavimento pelvico è fondamentale per il benessere femminile X La cosa interessante è che spesso non dipende da una vera e propria patologia della colonna vertebrale. Molto più frequentemente è il risultato di una serie di adattamenti che il corpo mette in atto nel tempo e che, con il cambiamento ormonale, diventano sempre più evidenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Mal di schiena dopo i 40 protocollo guidato con yoga funzionale e pilates.
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Non so cosa abbia fatto nella mia vita precedente ma sicuramente era molto grave per avere a che fare con questo mal di schiena (tra tutte le altre cose) x.com
La tua schiena ti ringrazierà se fai QUESTO per soli 30 secondi! Ti svegli con mal di schiena? Senti tensione dopo ore al computer? Il problema non è solo nella postura - è nel fatto che il nostro corpo accumula stress fisico ed emotivo che si manifesta pro facebook
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