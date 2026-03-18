Allenarsi a 50 anni | il Pilates che protegge le ossa e riduce il rischio di osteoporosi

A 50 anni, molte persone si avvicinano a un momento di cambiamenti fisici significativi. Un nuovo studio evidenzia come il Pilates possa aiutare a proteggere le ossa e ridurre il rischio di osteoporosi. L’attività, praticata regolarmente, si concentra su esercizi mirati che rafforzano la struttura scheletrica. Questi risultati sono stati presentati da esperti del settore in un convegno recente.

C are lettrici, come abbiamo già ribadito negli articoli precedenti, la menopausa segna un momento importante anche per la salute delle ossa. Con la diminuzione degli estrogeni, infatti, la perdita di densità ossea tende ad accelerare e il rischio di osteoporosi aumenta. Prevenire l’osteoporosi con lo sport: cosa fare e cosa no X La buona notizia è che l’attività fisica può fare una grande differenza. Tra le discipline più utili c’è il Pilates, un allenamento che aiuta a rafforzare i muscoli, migliorare la postura e aumentare l’equilibrio — tutti fattori fondamentali per proteggere lo scheletro. Naturalmente, quando si parla di osteopenia o osteoporosi, è importante scegliere con attenzione gli esercizi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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