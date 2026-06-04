Makerfield | Burnham punta al programma il Labour attacca il rivale

Notizia in breve

Il leader del Labour ha annunciato un nuovo programma politico, mentre il partito di opposizione ha criticato le sue proposte. Le immagini generate dall'intelligenza artificiale sono al centro di un dibattito sulla loro influenza sulla decisione degli elettori. Nel frattempo, il partito di destra ha accusato il rivale di voler esercitare un controllo eccessivo su Westminster. Nessuna delle parti ha fornito dettagli specifici sulle accuse o sui contenuti del programma.