Il Labour ha dato il via libera a un possibile cambio di leadership, con la nomina di un nuovo candidato che sfida apertamente il leader attuale. Circa 230 deputati hanno espresso il loro sostegno a questa scelta, cercando di sostituire la guida del partito. La vittoria ottenuta a Makerfield rappresenta un elemento che potrebbe influire sul processo di leadership, aprendo nuove dinamiche all’interno del partito. La situazione resta in evoluzione, con la decisione ancora da ufficializzare.

? Domande chiave Chi sono i 230 deputati che vogliono sostituire Keir Starmer?. Come influirà la vittoria a Makerfield sulla leadership del Labour?. Perché Nigel Farage sta investendo risorse per fermare Andy Burnham?. Cosa accadrà al governo laburista durante il congresso di settembre?.? In Breve Circa 230 deputati su 403 chiedono le dimissioni di Keir Starmer.. Lucy Powell sostiene Burnham per contrastare l'avanzata di Nigel Farage.. Burnham punta al seggio di Makerfield lasciato da Josh Simons.. Il congresso del partito per la leadership si terrà a settembre..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Labour: via libera a Burnham, sfida aperta contro Keir Starmer

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Kemi Badenoch: Labour leadership challengers are 'all the same Left-wingery'

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