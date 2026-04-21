Theo Hernandez torna al Milan dopo 12 mesi | sembra assurdo è tutto vero

Dopo dodici mesi, il difensore torna a vestire la maglia del club di appartenenza. La sua partenza e il successivo ritorno sono stati confermati ufficialmente, con dettagli sui trasferimenti e gli accordi contrattuali. Le trattative si sono concluse nelle ultime settimane, portando alla riunificazione tra calciatore e squadra. La notizia ha suscitato sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori, considerando il breve lasso di tempo tra partenza e ritorno.

di Alessio Lento Nel calciomercato che si sta scaldando in queste settimane, ogni tanto spunta una notizia che fa storcere il naso pure ai più esperti. Un terzino sinistro di quelli che hanno segnato un’epoca al Milan, partito l’estate scorsa per l’Arabia Saudita con un contratto da capogiro, potrebbe ritrovarsi di nuovo a Milanello prima dell’inizio della prossima stagione. Sembra una di quelle voci da bar, di quelle che circolano e poi svaniscono. Invece stavolta c’è qualcosa di concreto dietro. Milan-Theo Hernandez, il dietrofront del fondo PIF. Il motivo è semplice e complicato insieme. Il fondo PIF, che fino a poco fa investiva pesantemente nell’ Al-Hilal, ha tirato i remi in barca.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Theo Hernandez torna al Milan dopo 12 mesi: sembra assurdo, è tutto vero THEO HERNANDEZ TORNA AL MILAN, MESSAGGIO CHIARO RAFA LEAO, PRONTO IL RINNOVO: LA CONFERMA Notizie correlate Leggi anche: Pellegatti: “Tonali, date retta a me, torna”. Poi l’invito al Milan su Theo Hernandez Leggi anche: Milan, l’annuncio: “Tonali torna”. Speranza Theo Hernandez. Arriva Castro? Gli infortuni Una raccolta di contenuti Temi più discussi: PIF ha venduto l'Al-Hilal: da Theo Hernandez a Milinkovic-Savic, occasioni da Serie A; Milan, Bartesaghi: Allegri fondamentale per la mia crescita. Un idolo? Theo Hernandez; Bartesaghi svela i suoi terzini preferiti: Theo Hernandez e... due italiani!; Leao doveva andare via dal Milan con Theo Hernandez, il profeta Hernanes demolisce il 10 rossonero dopo il KO con l'Udinese. Theo Hernandez, il Milan cambia modulo e lui ne approfitta: a segno dopo 3 mesiIl Milan torna dalla trasferta di Udine rivitalizzato: 3 punti preziosi e giocatori ritrovati, su tutti Leao, il trascinatore della serata, e Theo Hernandez. Il poker inferto alla squadra di Runjaic ... gazzetta.it Milan, ufficiale la cessione di Theo Hernandez all'Al Hilal: Grazie per i sei anni vissuti assiemeE’ arrivata l’ufficialità: Theo Hernandez è un nuovo giocatore dell’Al Hilal. L’esterno difensivo francese lascia così il Milan e incomincia una nuova avventura in seno alla formazione saudita ... calciomercato.com #Bartesaghi: “Mi piacerebbe ripercorrere le orme di #TheoHernandez. #Baldini Vediamo se mi convocherà” x.com Bartesaghi come Theo Davide Bartesaghi è intervenuto a margine dell'evento "Inside The Sport" sulla possibilità di replicare quanto fatto dal francese in rossonero: può riuscirci #DavideBartesaghi #TheoHernandez #SpazioMilan facebook