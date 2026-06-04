Mai pensato di lasciare Fratelli d' Italia La versione della deputata Beatriz Colombo

La deputata ha dichiarato di non aver mai considerato di lasciare Fratelli d'Italia e di non aver mai pensato di aderire ad altri schieramenti. La sua posizione è stata chiarita in risposta a voci o supposizioni circolate in passato. Ha ribadito con fermezza che rimarrà nel partito e che non ha intenzioni di cambiare formazione politica. La sua comunicazione mira a chiarire eventuali fraintendimenti sulla sua appartenenza politica.

“Non ho mai avuto intenzione di lasciare Fratelli d'Italia né tantomeno di aderire ad altre forze politiche”. La deputata Beatriz Colombo si dice amareggiata per i rumors che la vorrebbero in uscita dal partito di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia è la mia vita di questi ultimi anni, anche se faccio politica da quando avevo 17 anni. Tutto il mio percorso di vita è stato incardinato nei valori che rispecchiano il mio partito. Ho sacrificato anche la famiglia. Quando sono stata eletta avevo Nicolò e Alessandro di 4 e 2 anni e certe volte mi chiedono mamma ma per te cos'è più importante Fratelli d'Italia o noi? Ovviamente la... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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