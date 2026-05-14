Giovanni Grasso, capolista di Riformista, ha risposto alle affermazioni di Fratelli d’Italia e dell’assessore Alberto Merelli riguardo al progetto dello stadio. In una dichiarazione diffusa oggi, ha precisato di non aver mai avuto l’intenzione di penalizzare quel progetto, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle contestazioni sollevate. La questione riguarda una disputa politica incentrata sulla gestione e le decisioni relative allo sviluppo dell’impianto sportivo.

Arezzo, 14 maggio 2026 – Da Giovanni Grasso, capolista di casa Riformista, arriva la replica alle accuse ricevute da Fratelli d’Italia e dall’assessore Alberto Merelli. “Sono tifoso dell’Arezzo, amico della società e del suo presidente: FORZA AREZZO sempre. Non ho mai pensato – dichiara Grasso - nemmeno per un istante, di penalizzare il progetto dello stadio. Progetto già firmato e in fase di inizio. Fratelli d’Italia ha semplicemente strumentalizzato le mie parole. Il tema vero non è lo stadio. Il tema vero è politico: quando si tratta di sostenere un’associazione di volontariato che da quasi due secoli serve i cittadini con passione, competenza e cuore, l’amministrazione dovrebbe avere più coraggio, più visione e più rispetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La replica di Grasso a Fratelli d’Italia: “Non ho mai pensato di penalizzare il progetto dello stadio”

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