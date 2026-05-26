Eolico offshore Beatriz Colombo FdI | Il progetto davanti a Rimini e Riccione destinato a tramontare

Notizia in breve

Il progetto di energia eolica offshore davanti a Rimini e Riccione rischia di essere cancellato. Beatriz Colombo di Fratelli d’Italia ha dichiarato che il ritorno del nucleare sostenibile potrebbe mettere fine a questa iniziativa. Finora, non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali, ma si evidenzia una possibile sospensione del progetto. Le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.