Eolico offshore Beatriz Colombo FdI | Il progetto davanti a Rimini e Riccione destinato a tramontare
Il progetto di energia eolica offshore davanti a Rimini e Riccione rischia di essere cancellato. Beatriz Colombo di Fratelli d’Italia ha dichiarato che il ritorno del nucleare sostenibile potrebbe mettere fine a questa iniziativa. Finora, non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali, ma si evidenzia una possibile sospensione del progetto. Le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.
“Il ritorno del nucleare sostenibile potrebbe archiviare definitivamente il progetto dell’eolico offshore davanti alla Riviera”. È la posizione della parlamentare Beatriz Colombo (Fratelli d'Italia), che interviene nel dibattito nazionale sull’energia rilanciando il tema della tutela. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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