Eolico offshore Beatriz Colombo FdI | Il progetto davanti a Rimini e Riccione destinato a tramontare

Da riminitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto di energia eolica offshore davanti a Rimini e Riccione rischia di essere cancellato. Beatriz Colombo di Fratelli d’Italia ha dichiarato che il ritorno del nucleare sostenibile potrebbe mettere fine a questa iniziativa. Finora, non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali, ma si evidenzia una possibile sospensione del progetto. Le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

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“Il ritorno del nucleare sostenibile potrebbe archiviare definitivamente il progetto dell’eolico offshore davanti alla Riviera”. È la posizione della parlamentare Beatriz Colombo (Fratelli d'Italia), che interviene nel dibattito nazionale sull’energia rilanciando il tema della tutela. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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