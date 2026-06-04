Qual è l’Impatto reale dell’Intelligenza Artificiale nel Marketing? Gli scenari raccontati a Megatrends 2026 Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Per celebrare la nascita della Repubblica italiana, avvenuta il 2 giugno 1946, la casa editrice Kurumuny ha dedicato alle 21 donne elette all’Assemblea Costituente la pubblicazione .L’opera è stata realizzata da undici illustratrici e illustratori che hanno ritratto le cosiddette “madri costituenti”, affiancando brani e citazioni che ne raccontano il percorso politico e personale. Il risultato è un cofanetto di cartoline che offre uno sguardo originale e di valore civile sulle figure femminili che hanno contribuito alla nascita della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Madri della Repubblica, le parole delle 21 donne della costituente - 7 maggio

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Temi più discussi: Vi raccontiamo le nostre madri, tra le 21 donne che fecero la Repubblica; Le donne della Repubblica: un volume dedicato alle madri costituenti; Ricordiamo le madri della patria; Le Madri della Repubblica.

Le madri della Repubblica. Queste sono le 21 donne che parteciparono alla stesura e all'elaborazione della Costituzione italiana. #2giugno1946 x.com

Crisi della lettura: preferisco la saggistica reddit

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