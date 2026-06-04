L’onorevole della Lega ha premiato un rappresentante di Marketing01, sottolineando il successo nell’esportazione delle eccellenze italiane. Durante l’evento, si è parlato della capacità italiana di migliorare i propri prodotti e di portare nel mondo l’immagine del Made in Italy. La premiazione ha evidenziato il riconoscimento per le attività di esportazione e promozione delle qualità italiane all’estero. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui criteri di selezione o sui soggetti coinvolti.

“Noi italiani abbiamo la dote innata di saper migliorare le cose“. C’è l’Italia che produce e quella che esporta nel mondo la propria identità sotto forma diMade in Italy. EPaolo Bomparola,Ceo di Marketing01, società certificata Google Premier Partner e Meta Business Partner, che opera nel settore del marketing digitale, è il lato anche di quell’Italia che accoglie l’innovazione. Con alle spalle una vita attraversata da più tradizioni e usanze regionali, Bomparola ha colto le sfumature di ognuna per capire come essere strategici, vedere oltre e immaginare come aggiungere quel quid in più. Ma il tutto nel territorio senza confini, limiti o filtri che è l’online. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Made in Italy, l’onorevole Billi (Lega) premia Paolo Bomparola (Marketing01): ‘Esportare le nostre eccellenze con successo’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

Notizie e thread social correlati

Manta Group 'regina' del Made in Italy: il ministro Urso premia una delle eccellenze della CapitanataIl 23 aprile a Roma, l’amministratore delegato di un’azienda foggiana è stato premiato con il riconoscimento ‘Maestro del Made in Italy 2026’.

Eccellenze calabresi: il Museo del Bergamotto premia il Made in ItalyIl Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria ha annunciato che il 15 aprile 2026 ospiterà un evento dedicato alla Giornata Nazionale del Made...