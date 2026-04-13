Eccellenze calabresi | il Museo del Bergamotto premia il Made in Italy

Il Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria ha annunciato che il 15 aprile 2026 ospiterà un evento dedicato alla Giornata Nazionale del Made in Italy e al Genio italiano. La celebrazione si svolgerà in occasione dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. La giornata mira a mettere in evidenza le eccellenze calabresi e italiane legate al settore.

Il Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria ospiterà, il 15 aprile 2026, una celebrazione dedicata alla Giornata Nazionale del Made in Italy ed il Genio italiano, in concomitanza con l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. L’iniziativa, organizzata dal Polo del Bergamotto, si concentrerà sul riconoscimento delle eccellenze che rappresentano la qualità e la tradizione del territorio calabrese attraverso la consegna di premi a professionisti e imprenditori operanti nei comparti del cibo, della moda, dell’arte del lusso e della comunicazione web. La serata inizierà alle ore 18:00 e includerà momenti musicali, interventi istituzionali, una cerimonia per i riconoscimenti e una degustazione esperienziale riservata ai soci.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eccellenze calabresi: il Museo del Bergamotto premia il Made in Italy Scuola e territorio: il nuovo concorso del MIM per valorizzare le eccellenze del Made in Italy tra gli studenti. Scadenza il 30 marzoIl Ministero dell'Istruzione ha lanciato un concorso nazionale sul Made in Italy per le scuole superiori, con scadenza il 30 marzo 2026. Le eccellenze del Made in Italy, il deputato Morrone (Lega) in visita al Sigep. Incontro anche con il ministro Lollobrigida“Il nostro Paese conta su un patrimonio di eccellenze riconosciute in tutto il mondo - ha commentato Morrone - garanzia di qualità, storia,...