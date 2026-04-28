Manta Group ' regina' del Made in Italy | il ministro Urso premia una delle eccellenze della Capitanata
Il 23 aprile a Roma, l’amministratore delegato di un’azienda foggiana è stato premiato con il riconoscimento ‘Maestro del Made in Italy 2026’. L’azienda, associata a Confindustria Foggia, è stata scelta dalla Fondazione ‘Imprese e Competenze per il Made in Italy’ per il suo ruolo nel settore. Il premio viene assegnato ogni anno a imprese italiane che si distinguono nel promuovere il prodotto nazionale.
All’azienda foggiana Manta Group, associata a Confindustria Foggia, è stato conferito il premio ‘Maestro del Made in Italy 2026’, prestigioso riconoscimento attribuito dalla Fondazione ‘Imprese e Competenze per il Made in Italy’ e consegnato giovedì 23 aprile a Roma all’amministratore delegato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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