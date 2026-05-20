La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt si è laureata senza il cognome del padre

Dopo quasi un decennio dalla separazione tra due attori molto noti, la loro figlia si è laureata senza utilizzare il cognome del padre. La notizia ha attirato l'attenzione dei media e dei fan, in un momento in cui le tensioni tra i genitori continuano a essere oggetto di discussione pubblica. La cerimonia si è svolta in modo riservato, lontano dalle telecamere, e ha visto la partecipazione di alcuni familiari e amici stretti. La decisione di non usare il cognome paterno ha suscitato curiosità tra gli osservatori.

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