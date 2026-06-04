Una foto pubblicata sui social mostra Madame e Giulia Stabile mentre si baciano. Lo scatto è stato rimosso pochi secondi dopo la pubblicazione. La foto ritraeva le due in un momento intimo, ma non è più disponibile online. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla pubblicazione o alla rimozione dell’immagine. La vicenda ha attirato l'attenzione degli utenti, generando commenti e reazioni sui social.

Uno scatto rimasto online solo pochi secondi e che raffigurava Madame e Giulia Stabile scambiarsi un bacio sulle labbra: la foto ha inevitabilmente scatenato le chiacchiere sul rapporto tra le due Una foto e molte curiosità. Non è chiaro se lo scatto pubblicato sui social sia stato un errore o una rivelazione.Madame e Giulia Stabilesono una coppia o tra loro c’è un’amicizia speciale? E’ questo l’interrogativo che in molti si stanno ponendo nelle ultime ore. La cantante (per sbaglio o volontariamente?)ha diffuso una foto sul suo profilo Instagram che è rimasta online per alcuni secondi e che raffigurava una bacio sulle labbra tra lei e la ballerina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Madame e Giulia Stabile, la foto sui social subito rimossa che le raffigura mentre si baciano

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