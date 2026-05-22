L' amicizia tra Madame e Giulia Stabile in uno scambio virale di battute social

Nell’ultimo post pubblicato da Giulia Stabile, si è scatenato un intenso scambio di battute tra l’artista e la ballerina, che ha attirato l’attenzione degli utenti sui social. Madame ha lasciato un commento, in risposta a una delle didascalie di Giulia, che ha generato una serie di risposte e reazioni da parte dei follower. La conversazione ha mostrato una complicità tra i due e ha portato alla ribalta il loro rapporto, diventando subito virale tra gli utenti.

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Quella tra Madame e Giulia Stabile è forse una delle amicizie più salde nel mondo dello spettacolo. La rapper e la ballerina professionista sono una presenza fissa nella vita e sui social una dell'altra e non è raro che Madame intervenga nella sezione commenti del profilo Instagram dell'amica. Che sia per difenderla dagli hater o per mostrarle il proprio affetto, le due amiche mostrano di esserci una per l'altra. Questa volta, Madame è apparsa sotto un post in cui Giulia Stabile posa con un mini dress bianco che la fa sembrare una fatina, come scrive nella caption: «she was a fairy». In supporto all'amica, Madame ha sparso diversi complimenti e ammiccamenti scherzosi, tra cui «Me lo dai un bacino bambola?», e ancora «Oh shit». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'amicizia tra Madame e Giulia Stabile in uno scambio virale di battute social ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Giulia Stabile raccomandata”. Le critiche sui social, poi l’intervento furioso di MadameUn’esibizione sul palco dei Brit Awards al fianco di una star internazionale come Rosalía rappresenta per qualsiasi ballerina un traguardo... Giulia Stabile attaccata dagli haters: Giuseppe Giofrè la difende sui socialGiulia Stabile è finita al centro di nuove polemiche social, diventando bersaglio dei soliti haters che mettono in dubbio le sue capacità nella danza. L'amicizia tra Madame e Giulia Stabile in uno scambio virale di battute socialNella sezione commenti sotto all'ultimo post di Giulia Stabile, Madame ha fatto sentire il suo affetto per l'amica, attirando nuovamente l'attenzione dei fan sull'amicizia ormai duratura tra le due ... vanityfair.it Giulia Stabile e Madame, quel legame speciale che unisce musica e danza oltre le telecamere (e il web impazzisce)Giulia Stabile pubblica un nuovo carosello di foto su Instagram e riceve i commenti affettuosi e ironici di Madame: ecco cosa è successo sui social. cosmopolitan.com