Lube ora il via alle trattative In settimana attesi i primi annunci

Dopo la conclusione della finale di Champions League tra Perugia e Zawiercie, che ha segnato la fine della stagione di volley di club, l’attenzione si sposta sulle trattative di mercato. In questa settimana sono previste le prime comunicazioni ufficiali riguardo agli acquisti e alle cessioni delle squadre. Contestualmente, le nazionali si preparano per gli Europei di fine estate, evento che rappresenta il principale impegno internazionale in programma nei prossimi mesi.

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La finale di Champions League tra Perugia e Zawiercie, bis dell’ultimo atto di un anno fa, ha chiuso la stagione agonistica del volley di club e da adesso l’attenzione si sposta sulle trattative di mercato e sugli impegni delle nazionali (con gli Europei di fine estate come appuntamento clou). Proprio da questa settimana la Lube potrebbe iniziare a ufficializzare le prime mosse in vista della stagione 2026-2027. Subito dopo Gara4 di semifinale scudetto, il vicepresidente Massaccesi ha dato la conferma di Medei sulla panchina civitanovese, il coach maceratese dunque rimarrà al timone per la terza annata di fila. Conferma meritata. Vero che è mancato l’acuto e che la Lube chiude la stagione senza successi (Coppa Italia l’anno prima), ma il raggiungimento della finale tricolore era completamente insperato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lube, ora il via alle trattative. In settimana attesi i primi annunci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Domenico, la prossima settimana il via alle trattative sul risarcimentoTempo di lettura: 2 minutiSi terrà la settimana prossima l’incontro tra i legali dell’Azienda dei Colli di Napoli e gli avvocati della famiglia del... Calcio a 5, primi bilanci per l'under 19 del Forlì: "Percorso in crescita, ora vogliamo arrivare fino alle finali di Coppa Italia"Archiviato il campionato, ora l’attenzione si sposta sulla Coppa Italia di categoria, che vedrà l’Under 19 del Forlì esordire il 22 marzo contro il...