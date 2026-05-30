Gli annunci ufficiali su Napoli-Allegri sono stati rinviati, a causa di un nodo legato alla buonuscita con il Milan. La trattativa tra le parti si sarebbe complicata per questioni economiche, rallentando le comunicazioni ufficiali. Non ci sono ancora date precise per l'annuncio, e le negoziazioni continuano senza una conclusione immediata. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata ufficialmente fino a questo momento.

Napoli, 30 maggio 2026 – Dalla fretta di chiudere, in barba anche all'accordo di massima trovato pochi giorni prima con Vincenzo Italiano, che si era separato dal Bologna proprio per questo motivo, all'attuale stasi per qualcuno difficile da decifrare: la verità è che non ci sono ripensamenti da parte di Aurelio De Laurentiis, che il suo voto per il dopo Antonio Conte a Massimiliano Allegri lo ha dato, ma proprio quest'ultimo deve ancora risolvere le ultime formalità prima di sposare la causa Napoli. Napoli-Allegri, il nodo buonuscita dal Milan Tra il patron e il tecnico toscano è tutto fatto sulla base di un biennale con... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Allegri, slittano gli annunci: pesa il nodo buonuscita con il Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allegri e il Milan, problemi per la buonuscita: Napoli irritato (Schira)Il Milan non ha ancora versato la buonuscita richiesta da Allegri, causando tensione tra il club e l’allenatore.

Allegri allenatore del Napoli, quando firma il contratto: stipendio ribassato e buonuscita dal MilanMassimiliano Allegri ha firmato un contratto con il Napoli, con un accordo che prevede una durata definita e uno stipendio ridotto rispetto alle...

Temi più discussi: Napoli, nessuno ha sparato botti per Allegri. Ma i tifosi già sperano in una metamorfosi; Napoli, Allegri riparte dal 4-3-3: De Bruyne guida il nuovo progetto, suggestione Vlahovic; Napoli-Allegri, ci siamo. Trovato l'accordo con De Laurentiis. Max firmerà un biennale; Napoli, De Laurentiis ufficializza il nome del dopo-Conte la prossima settimana. Oltre a Sarri e Allegri sul suo taccuino anche Pioli e Simone Inzaghi.

Napoli, Allegri nuovo allenatore: le 100 in Champions e il patto con De LaurentiisL'arrivo di Max Allegri riporta, per un momento, al ricordo degli anni duri del Napoli, quelli delle pesanti sconfitte e delle feroci contestazioni. Al suo esordio nella squadra guidata ... ilmattino.it

Napoli-Allegri, slitta la firma: Max aspetta i soldi dal MilanL'accordo tra il tecnico livornese e i rossoneri prevede che gli venga riconosciuta la differenza tra vecchio e nuovo stipendio in caso di separazione ... sportmediaset.mediaset.it