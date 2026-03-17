Alle elezioni provinciali di Ancona, il candidato del centrodestra ha subito una sconfitta, con alcuni membri del partito che hanno votato contro di lui. Forza Italia è criticata per i voti dei franchi tiratori, mentre l’atmosfera tra gli alleati è tesa e si discutono le responsabilità della sconfitta. La campagna elettorale si è conclusa con risultati che hanno lasciato molti con l’amaro in bocca.

«Ci abbiamo provato, è andata male: forse avremmo potuto fare meglio». Questa è l'aria che tira nel centrodestra reduce dal ko alle elezioni che in Provincia di Ancona hanno visto la netta conferma del presidente uscente Daniele Carnevali, espressione del Partito Socialista e sostenuto dal centrosinistra. Tutti a destra si dicono consapevoli che di fronte c'era un Mortirolo da scalare, per usare una metafora ciclistica. Un centrodestra che contro Carnevali ha deciso di puntare sulla “pecora nera”, quel Luca Paolorossi che dal 2024 indossa la fascia tricolore a Filottrano. Cos’è mancato Si ragiona tra le fila del centrodestra col senno di poi: «Per centrare il ribaltone, forse serviva una candidatura in grado di attrarre i voti dei moderati. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Elezioni provinciali ad Ancona, Paolorossi azzoppato dal fuoco amico. E sui franchi tiratori c'è Forza Italia nel mirino

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