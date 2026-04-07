Durante un’intervista rilasciata il 31 marzo, un’artista ha raccontato di aver deciso di aspettare fino al momento in cui avrebbe vinto un premio importante prima di avere rapporti sessuali. La cantante ha spiegato di aver mantenuto questa promessa a se stessa e di aver perso la verginità nel 2020, anno in cui ha ottenuto il suo primo Grammy. La rivelazione ha suscitato attenzione sui social e tra i media.

Lizzo, durante un’intervista al podcast Friends Keep Secrets di martedì 31 marzo, ha rivelato di aver perso la verginità solo nel 2020, in occasione della vittoria del suo primo Grammy Awards. La cantante di “ About Damn Time ” ha detto di essersi fatta una promessa da bambina che era determinata a mantenere: “Sono sbocciata tardi, a 30 anni”. “Sono maturata tardi. Ho mentito a lungo al riguardo. – ha detto Lizzo ai conduttori Benny Blanco, Lil Dicky e Kristin Batalucco – Non è pazzesco? Non ci pensavo nemmeno. Mi ero promessa, quando ero più giovane, che non avrei fatto sesso finché non avessi vinto un Grammy”. La sua affermazione ha lasciato i conduttori sbalorditi e Lil Dicky le ha chiesto se alla fine avrebbe ceduto anche senza vincere un Grammy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ho fatto sesso finché non ho vinto il mio primo Grammy. L’ho promesso a me stessa”: Lizzo confessa quando ha perso la verginità a 30 anni

Lizzo racconta di aver fatto voto di castità: «Mi ero promessa che non avrei fatto sesso finché non avessi vinto un Grammy»Andando più a fondo nelle ragioni della sua scelta, Lizzo spiega come fosse un voto legato alla sua carriera musicale: «Non ci avevo nemmeno pensato.

Lizzo e la promessa hot fatta da ragazza: “Avrei perso la verginità, solo dopo aver vinto il Grammy”Lizzo ha sorpreso il pubblico con una confessione intima e inaspettata durante la sua partecipazione al podcast Friends Keep Secrets.

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Lizzo racconta di aver fatto voto di castità: «Mi ero promessa che non avrei fatto sesso finché non avessi vinto un Grammy»In una recente ospitata podcast, la cantante ha svelato l'insolito fioretto, raccontando di aver avuto il suo primo rapporto poco dopo la vittoria del suo primo Grammy, nel gennaio 2020 ... vanityfair.it

Lizzo rivela di aver perso la verginità nel 2020 dopo aver vinto tre Grammy«Da giovane mi ero promessa che non avrei fatto sesso finché non avessi vinto un Grammy», ha raccontato al podcast 'Friends Keep Secrets' ... rollingstone.it

In una recente ospitata podcast, la cantante ha svelato l'insolito fioretto, raccontando di aver avuto il suo primo rapporto poco dopo la vittoria del suo primo Grammy, nel gennaio 2020 x.com

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