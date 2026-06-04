Da domani, nel tratto di Macchia e Marina di Monte Sant’Angelo, si avvieranno iniziative per ridurre l’abbandono dei rifiuti e promuovere la differenziazione. L’obiettivo è sensibilizzare chi frequenta le zone e coinvolgere i residenti, seguendo alcuni suggerimenti raccolti dalla comunità locale.

Da domani, per provare ad arginare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare gli avventori a differenziare, abbiamo pensato di cogliere qualche consiglio arrivato dai cittadini. Dopo le ore 19, orario di chiusura del CCR (Centro di Raccolta Comunale) sarà possibile conferire negli appositi contenitori, posti all’esterno della recinzione. Tutto ciò è fatto, nella consapevolezza della complessità geografica e diversità di fruizione delle seconde case. Confidiamo nella collaborazione di tutti, ma soprattutto in un salto di qualità e attenzione verso l’ambiente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Macchia (Monte Sant’Angelo): si cerca di arginare l’abbandono dei rifiuti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Angelica by Elisabeth Sanxay Holding | Classic Suspense Tale

Notizie e thread social correlati

Messa in sicurezza: chiude la Monte Sant’Angelo-MacchiaVenerdì 17 aprile 2026, dalle ore 15, la strada SP 55 tra Monte Sant’Angelo e Macchia sarà chiusa temporaneamente per un intervento di messa in...

Massi pericolanti dal fronte roccioso, chiude la SP Monte Sant'Angelo-Macchia: "Lavori urgenti"La Strada Provinciale 55, che collega Monte Sant'Angelo a Macchia, è stata chiusa al traffico a causa di massi instabili provenienti da un fronte...

Temi più discussi: Tra le curve della Montagna del Sole torna il 'Rally Costa del Gargano'; Monte Sant'Angelo cerca investitori per il porto di Macchia, ex Bolici; Sabato e domenica il Rally Costa del Gargano: chiusura strade a Monte Sant’Angelo; Automobilismo: Emanuele Giannetti torna in gara al Rally Costa del Gargano.

EX BAIA VENTI Monte Sant’Angelo cerca investitori per il porto di Macchia, ex BoliciCon il nuovo avviso il Comune intende acquisire proposte che comprendano opere, servizi, attività progettuali e gestione dell’infrastruttura ... statoquotidiano.it

MONTE MACCHIA Chiusura temporanea al traffico della Strada Provinciale n. 55 Monte Sant’Angelo–MacchiaStato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale. statoquotidiano.it