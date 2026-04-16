Messa in sicurezza | chiude la Monte Sant’Angelo-Macchia

Venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 15, la strada SP 55 tra Monte Sant’Angelo e Macchia sarà chiusa temporaneamente per un intervento di messa in sicurezza. La decisione è stata presa a seguito di segnalazioni provenienti dal Comune e ufficializzata tramite un’ordinanza della Provincia di Foggia. La chiusura riguarda un tratto della strada che sarà interessato dai lavori di intervento urgente. La circolazione sarà sospesa fino al completamento delle operazioni.

🔴🔴 SP 55 MONTE SANT'ANGELO-MACCHIA: VENERDÌ 17 APRILE CHIUSURA TEMPORANEA PER INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA 🚧 A seguito delle diverse segnalazioni da parte del Comune, con ordinanza della Provincia di Foggia, venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, sarà disposta la chiusura temporanea al traffico in entrambi i sensi di marcia della Strada Provinciale n. 55 Monte Sant’Angelo–Macchia, nel tratto interessato da un intervento urgente di messa in sicurezza. In alternativa bisognerà necessariamente percorrere la SS89 dir1 Monte Sant'Angelo-Mattinata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Messa in sicurezza: chiude la Monte Sant’Angelo-Macchia Notizie correlate Massi pericolanti dal fronte roccioso, chiude la SP Monte Sant'Angelo-Macchia: "Lavori urgenti"Massi pericolanti dal fronte roccioso, la Strada Provinciale 55 che collega Monte Sant'Angelo a Macchia chiude per lavori urgenti di messa in... Leggi anche: Al via la “Pasqua di comunità” a Monte Sant’Angelo Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Le Vostre Segnalazioni - Autore: Maria Luisa Santangelo | Attualità; Scuole, sbloccati 7,8 milioni per completare 36 cantieri in Puglia. Ecco in quali città; Edilizia scolastica in Puglia, sbloccati 8 milioni. Miglietta: Mettiamo in sicurezza le scuole pugliesi; Puglia, scuole più sicure: arrivano 7,8 milioni per sbloccare 36 cantieri fermi. EPISODI Maltempo. A Monte Sant’Angelo smottamenti e criticità anche in via Michele PrencipeHome // Cronaca // Maltempo. A Monte Sant’Angelo smottamenti e criticità anche in via Michele Prencipe ... statoquotidiano.it 1,4 . · 27 | I tuo | Arredamenti Di Bari - Monte Sant'Angelo facebook