Massi pericolanti dal fronte roccioso chiude la SP Monte Sant' Angelo-Macchia | Lavori urgenti
La Strada Provinciale 55, che collega Monte Sant'Angelo a Macchia, è stata chiusa al traffico a causa di massi instabili provenienti da un fronte roccioso. L'intervento di messa in sicurezza è stato deciso in via urgente per prevenire eventuali rischi. I lavori sono stati avviati immediatamente e si protrarranno fino a completamento delle operazioni di messa in sicurezza. La chiusura interessa l'intera tratta tra i due comuni.
Massi pericolanti dal fronte roccioso, la Strada Provinciale 55 che collega Monte Sant'Angelo a Macchia chiude per lavori urgenti di messa in sicurezza. “A seguito delle diverse segnalazioni da parte del Comune, con ordinanza della Provincia di Foggia, venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 15.00 alle.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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