Massi pericolanti dal fronte roccioso chiude la SP Monte Sant' Angelo-Macchia | Lavori urgenti

La Strada Provinciale 55, che collega Monte Sant'Angelo a Macchia, è stata chiusa al traffico a causa di massi instabili provenienti da un fronte roccioso. L'intervento di messa in sicurezza è stato deciso in via urgente per prevenire eventuali rischi. I lavori sono stati avviati immediatamente e si protrarranno fino a completamento delle operazioni di messa in sicurezza. La chiusura interessa l'intera tratta tra i due comuni.