Lutto a Roma il carabiniere irpino Marcello Lo Chiatto muore in incidente in moto

Un carabiniere irpino ha perso la vita in un incidente in moto a Roma. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, coinvolgendo il veicolo su cui viaggiava e un altro mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il militare non c’è stato nulla da fare. La vittima aveva 35 anni e prestava servizio nel nucleo operativo dell’Arma. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi di legge.

Avellino, 4 giugno 2026 - Quando la cronaca irrompe nella quotidianità, spesso lo fa con un carico di dolore che lascia smarriti. È ciò che accade oggi, di fronte alla notizia dell’incidente mortale che ha coinvolto Marcello Lo Chiatto, appuntato scelto dei Carabinieri, uomo del Ros, di quei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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