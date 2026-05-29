Marcello Lo Chiatto il carabiniere morto in un incidente stradale a Roma

Un carabiniere di 52 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Roma. L’uomo, appuntato scelto dell’Arma, era assegnato al raggruppamento operativo speciale del Ros. L’incidente si è verificato in via urbana, coinvolgendo un veicolo e causando il decesso immediato del militare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Marcello Lo Chiatto, 52 anni, era un appuntato appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri effettivo al raggruppamento operativo speciale del Ros di Roma. Intorno all'ora di pranzo, in abiti civili, si stava spostando in città quanto è deceduto in un incidente stradale.Il carabiniere è morto nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Ladri in fuga da polizia e carabinieri provocano incidente: distrutta famiglia

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