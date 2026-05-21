Frontaliero toscano muore in un incidente in moto | il lutto Lascia la compagna e un figlio

Un uomo di origine toscana, che lavorava come frontaliero in Svizzera, ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto ieri. Stava rientrando a casa dopo aver concluso la giornata lavorativa quando si è verificato l’incidente. Lascia la compagna e un figlio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.

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Grosseto, 21 maggio 2026 – Stava tornando a casa dopo una normale giornata di lavoro in Svizzera quando ha avuto un tremendo incidente. Lo scontro con un’auto non gli ha lasciato scampo. Fabio Posa, 38enne di Grosseto, è morto nonostante ogni tentativo di rianimazione. Era in moto quando c’è stato l’incidente con una macchina. Uno scontro frontale. L’uomo è caduto sull’asfalto. Gravissime le ferite riportate. E il personale sanitario intervenuto non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo. Stava tornando da lavoro. La tragedia accade in Lombardia, a Induno Olona, in provincia di Varese, in una galleria. Fabio Posa abitava a Venegono Inferiore, a non più di 20 km dal luogo dove è avvenuto l’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frontaliero toscano muore in un incidente in moto: il lutto. Lascia la compagna e un figlio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vibo Valentia - Tragico incidente in moto muore giovane di 28 anni Sullo stesso argomento Lo scontro tra la sua moto e una bici, Marco muore nell’incidente. Lascia tre figliPietralunga (Perugia), 22 marzo 2026 – La moto di grossa cilindrata che procede in salita, il ciclista che in compagnia di un amico scende, il... Incidente tra moto ad Adria: muore 60enne diretto dal figlio, partita sospesaTragedia a Mazzorno Sinistro: scontro frontale devastante, tre coinvolti Un grave incidente tra due moto ad Adria, nella frazione di Mazzorno...