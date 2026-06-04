Lussemburgo-Italia | l’esame di Baldini per rilanciare gli Azzurri

L’Italia torna in campo oggi, mercoledì 3 giugno, per un’amichevole contro il Lussemburgo. La partita segue l’eliminazione ai playoff per i Mondiali 2026, avvenuta con una sconfitta finale contro la Bosnia. La squadra cerca di rilanciarsi, con l’attenzione rivolta anche all’esame di Baldini, che potrebbe avere un ruolo nel rinnovamento. La sfida si svolge a pochi giorni dall’eliminazione e rappresenta un’occasione per testare nuovi innesti e strategie.

L’angolo della partita. Oggi, mercoledì 3 giugno, l’Italia torna in campo dopo il deludente risultato nei playoff per i Mondiali 2026, dove ha subito un’eliminazione in finale contro la Bosnia. Questa amichevole contro il Lussemburgo, che si svolgerà allo Stade de Luxembourg, segna un nuovo inizio sotto la guida di Silvio Baldini, nominato ct ad interim della Nazionale. La sfida assume quindi un’importanza cruciale non solo per il morale della squadra, ma anche per il futuro della gestione tecnica azzurra. La chiave tattica del match. Sia Italia che Lussemburgo adotteranno un modulo 4-3-3, il che potrebbe rendere il confronto interessante sul piano tattico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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