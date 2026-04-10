Italia Baldini guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugno con Lussemburgo e Grecia

Il tecnico Silvio Baldini è stato scelto per guidare la nazionale nelle partite amichevoli di giugno contro il Lussemburgo e la Grecia. La federazione ha annunciato che Baldini assumerà il ruolo di commissario tecnico per questa serie di incontri, sostituendo temporaneamente l’allenatore in carica. Le due partite sono programmate per il mese di giugno e rappresentano un’occasione per valutare i giocatori e le strategie della squadra nazionale.

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