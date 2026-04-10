Italia Baldini guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia

In Italia, il tecnico dell’Under 21 è stato incaricato di guidare la nazionale nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Questa decisione arriva mentre si aspetta la nomina del nuovo presidente federale e del futuro commissario tecnico della squadra maggiore. La scelta temporanea mira a garantire continuità in un periodo di transizione per il calcio nazionale.

In attesa del nuovo presidente federale e del prossimo ct, la Nazionale sarà affidata al tecnico dell’Under 21. Test il 3 giugno in Lussemburgo e il 7 giugno a Creta. In attesa dell’elezione del nuovo presidente federale, prevista per il 22 giugno, e della conseguente scelta del commissario tecnico, la Nazionale italiana riparte dall’allenatore dell’Under 21 Silvio Baldini. Il tecnico guiderà gli azzurri nelle due amichevoli in programma a inizio giugno: mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, contro la Grecia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Italia, Baldini guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugno con Lussemburgo e Grecia

Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e GreciaDopo la terza Apocalisse, con conseguente mancata qualificazione al terzo Mondiale di fila, non abbiamo un nuovo presidente federale e neppure un...

Temi più discussi: Italia, tocca a Baldini: guiderà la Nazionale nelle amichevoli in attesa della svolta; Italia, la rivoluzione di Baldini: Under 21 promossa in Nazionale maggiore per le amichevoli di giugno; L'Italia torna in campo tra due mesi, arriva l'annuncio ufficiale: chi sarà il Ct degli Azzurri a giugno contro la Grecia?; ? Baldini come Di Biagio, guiderà lui l'Italia a giugno? Le ultime.

UFFICIALE – Silvio Baldini guiderà a giugno l’Italia nelle amichevoli con Lussemburgo e GreciaIl tecnico dell’Under 21 lascerà temporaneamente il suo incarico per sedere sulla panchina per i match del 3 e 7 giugno ... calciocasteddu.it

Italia, Silvio Baldini guiderà gli Azzurri pe ile ultime amichevoliLa Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di promuovere per le due gare amichevoli che l'Italia disputerà contro Lussemburgo e Grecia i prossimi 3 e 7 giugno 2026 Silvio ... genoanews1893.it

Super Jas Si chiude la prima giornata di gioco a Velletri con l'Italia in vantaggio per 2-0 sul Giappone #BJKCup | BMW Italia - facebook.com facebook

UFFICIALE Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle due amichevoli di giugno. #Fantacalcio x.com