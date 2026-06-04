Lussemburgo-Italia | il test cruciale per la rinascita azzurra

Oggi, mercoledì 3 giugno, l’Italia affronta il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg in un’amichevole. La partita si svolge dopo il fallimento nella qualificazione ai playoff per i Mondiali 2026. È un test importante per la Nazionale in vista di futuri impegni. La sfida si gioca in un momento di transizione, con l’obiettivo di ritrovare compattezza e fiducia. Nessun giocatore è stato escluso dall’elenco ufficiale, e le formazioni sono ancora da definire.

L’angolo della partita. Oggi, mercoledì 3 giugno, l’Italia scende nuovamente in campo, sfidando il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg in un’amichevole che segue il deludente cammino della Nazionale ai playoff per i Mondiali 2026. Sotto la guida temporanea di Silvio Baldini, recentemente promosso allenatore ad interim, la squadra cerca di lasciare alle spalle l’eliminazione in finale contro la Bosnia. Quella che si prospetta è non solo un’opportunità per rimettere in carreggiata il morale della squadra, ma anche un momento cruciale per testare i giovani talenti, considerando le probabili assenze di giocatori più esperti. La chiave tattica del match. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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