Hockey l’Italia sfida la Francia | test cruciale per i Mondiali

L’Italia di hockey sul ghiaccio si prepara per due partite contro la Francia ad Angers, in programma il 25 e 26 aprile. Questi incontri sono considerati fondamentali per valutare i giocatori e definire la formazione che prenderà parte ai prossimi Mondiali di Top Division. La sfida tra le due nazionali rappresenta un passaggio importante nella preparazione della squadra azzurra.

? Cosa sapere L'Italia di Jukka Jalonen sfida la Francia ad Angers il 25 e 26 aprile.. I test servono a definire il roster per i Mondiali Top Division.. Ad Angers, la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio affronta la Francia con una doppia sfida amichevole prevista per sabato 25 aprile alle ore 20.00 e domenica 26 aprile alle ore 16.30, segnando un passaggio cruciale nel percorso di preparazione verso i Mondiali Top Division. Il gruppo guidato dal commissario tecnico Jukka Jalonen si trova nel cuore della fase di rifinitura tattica, dopo aver sostenuto un allenamento molto intenso sul suolo francese. Questi due test rappresentano rispettivamente il terzo e il quarto appuntamento utile per affinare i meccanismi di gioco prima del grande impegno internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hockey, l’Italia sfida la Francia: test cruciale per i Mondiali Notizie correlate Hockey ghiaccio, Italia ad Angers: doppia sfida alla Francia verso i MondialiGli azzurri di Jalonen affrontano due amichevoli sabato e domenica (live su FISG. LIVE Italia-Francia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la terza giornata... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: addio sogni di promozione, azzurre sbiadite; L’Italia alla prova chiave: venerdì alle 16.00 (diretta FISG.tv) sfida con l’Ungheria con in palio una fetta di promozione al Mondiale di Budapest; L'Italia Under 18 è pronta per il debutto al Mondiale di Tallin. Si comincia sabato con l'Austria: Obiettivo primario è la salvezza, il gruppo lavora bene dice l'head coach Ambrosi; Hockey ghiaccio, tegola Azzurre: Matilde Fantin salta il Mondiale. Stasera la sfida alla Francia. Hockey ghiaccio, Italia ad Angers: doppia sfida alla Francia verso i MondialiGli azzurri di Jalonen affrontano due amichevoli sabato e domenica (live su FISG.tv): spazio ai giovani e nuovi test in vista della Top Division. Italia al lavo ... sportface.it LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: addio sogni di promozione, azzurre sbiaditeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Spettacolo a Follonica per l'inizio delle Finali Nazionali Under 13 Femminili 2026 https://hockeyitalia21.com/2026/04/24/spettacolo-a-follonica-per-linizio-delle-finali-nazionali-under-13-femminili-2026/ - facebook.com facebook