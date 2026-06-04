Lussemburgo-Italia | Esposito Brilla e Koleosho Sgancia Favasuli Paga il Prezzo – Le Pagelle del Match
In Lussemburgo, l’Italia ha vinto la partita, con Esposito che si distingue e Koleosho che segna un gol. Favasuli ha commesso un errore che ha portato a un gol avversario. Durante il match, l’Italia ha mostrato più ritmo e determinazione rispetto all’avversario. La squadra italiana ha avuto occasioni e ha mantenuto il possesso palla per buona parte del tempo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per l’Italia.
Notte dal respiro europeo e colori azzurri accesi: in Lussemburgo l’Italia trova ritmo, coraggio e un paio di volti che restano in testa anche dopo il fischio finale. Una partita che non strappa la pagina, ma la scrive bene, riga dopo riga. Le pagelle, tra certezze e nuovi lampi. Partiamo dai fatti semplici: nessuna insufficienza per gli Azzurrini del CT Baldini. La squadra è compatta, lucida, poco incline agli strappi gratuiti. E quando alziamo lo sguardo, troviamo due insegne luminose. Esposito 7,5. Brilla. Attacca la profondità, lavora spalle alla porta, difende palla come un veterano. Cerca la porta e la trova il più delle volte con criterio. 🔗 Leggi su Serieanews.com
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