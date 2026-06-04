Lussemburgo-Italia | Esposito Brilla e Koleosho Sgancia Favasuli Paga il Prezzo – Le Pagelle del Match

Notizia in breve

In Lussemburgo, l’Italia ha vinto la partita, con Esposito che si distingue e Koleosho che segna un gol. Favasuli ha commesso un errore che ha portato a un gol avversario. Durante il match, l’Italia ha mostrato più ritmo e determinazione rispetto all’avversario. La squadra italiana ha avuto occasioni e ha mantenuto il possesso palla per buona parte del tempo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per l’Italia.