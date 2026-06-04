L' uomo che cambia le partite dei Knicks senza segnare | Josh Hart risolve problemi

Notizia in breve

Josh Hart ha contribuito alla vittoria dei Knicks in gara-1 con 15 rimbalzi, 6 assist e 4 recuperi. Ha avuto un ruolo determinante sul campo, influenzando sia la fase difensiva che quella offensiva. Non ha segnato punti, ma il suo impatto ha cambiato le dinamiche della partita. La sua presenza ha aiutato la squadra a ottenere il primo successo nella serie.