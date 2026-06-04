L' uomo che cambia le partite dei Knicks senza segnare | Josh Hart risolve problemi
Josh Hart ha contribuito alla vittoria dei Knicks in gara-1 con 15 rimbalzi, 6 assist e 4 recuperi. Ha avuto un ruolo determinante sul campo, influenzando sia la fase difensiva che quella offensiva. Non ha segnato punti, ma il suo impatto ha cambiato le dinamiche della partita. La sua presenza ha aiutato la squadra a ottenere il primo successo nella serie.
Cosa fa Josh Hart quando vede anche solo una remota possibilità di catturare un rimbalzo? In rete troverete diverse risposte divertenti a questa domanda. Per capirlo davvero, però, basta guardare il tabellino di gara-1 delle Finals, vinta dai Knicks in casa degli Spurs. Non la voce che salta subito all’occhio, quella dei punti, ma le altre: 15 rimbalzi, 6 assist e 4 palle rubate. La più "Josh Hart" delle partite di Josh Hart. Il migliore della gara in tutte e tre le categorie. Se poi volete continuare a leggere il tabellino, trovate anche 3 punti segnati, con 15 al tiro: un dato quasi irrilevante. Nessuno, dopo Larry Bird in Gara 3 delle Finals del 1986 tra Boston e Houston, aveva messo insieme numeri del genere in una partita di finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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FINALS - A leggere il tabellino realizzativo di Josh Hart si penserebbe subito ad una partita negativa da 3 punti con 1/5 dal campo...ma poi i legge: • 15 rimbalzi • 6 assist • 4 rubate compresa QUESTA decisiva a 57 nel break di 11-0! facebook
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