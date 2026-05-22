Knicks in vantaggio sul 2-0 | travolgente parziale di Hart a Cleveland

I Knicks sono in vantaggio per 2-0 nella serie dopo aver ottenuto una vittoria convincente a Cleveland. Durante la partita, Josh Hart ha segnato un parziale di 18-0 nel terzo quarto, che ha portato i Knicks in vantaggio e ha messo in difficoltà la difesa avversaria. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma non è riuscita a invertire lo svantaggio accumulato nel quarto. La partita si è conclusa con una vittoria dei Knicks, che ora conducono la serie.

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? Domande chiave Come ha fatto Josh Hart a neutralizzare la difesa di Cleveland?. Cosa ha causato il fatale parziale di 18-0 nel terzo quarto?. Perché Mitchell e Harden non sono riusciti a colmare il divario?. Come faranno i Cavaliers a recuperare le energie per la prossima sfida?.? In Breve Donovan Mitchell e Josh Hart segnano entrambi 26 punti nella sfida del 22 maggio.. Harden contribuisce con 18 punti per i Cleveland Cavaliers nella sconfitta da 109-93.. Il parziale decisivo di 18-0 nel terzo quarto ha determinato il vantaggio di New York.. I Knicks puntano alla prima finale dal 1999 dopo il vantaggio sul 2-0.. I New York Knicks hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva in casa battendo i Cleveland Cavaliers per 109-93 nella notte di questo 22 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Knicks in vantaggio sul 2-0: travolgente parziale di Hart a Cleveland ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Stavolta è Hart a trascinare: i Knicks spengono i Cavs, New York vola sul 2-0 New York, rimonta folle! Cleveland superata all'overtime. Ai Knicks gara-1Se la finale della Western Conference parte con il botto, a Est di sicuro non ci si annoia. [Highlights] Tutte le giocate nell'ultimo quarto - New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers - Partita 1 - Finale della Eastern Conference - Playoff NBA 2026 - 19/05/26. I Knicks con un miracolo, recuperando da un svantaggio di 22 punti, con 7:52 minuti rimanenti reddit Knicks, rimonta storica e vittoria ai supplementari su Cleveland in Gara 1I Knicks compiono una rimonta incredibile in Gara 1 contro Cleveland, Brunson trascina la squadra con 38 punti ... it.blastingnews.com NBA Playoff: Spurs pareggiano la serie, Knicks volano sul 2-0La notte dei playoff NBA ha regalato risposte significative, con i San Antonio Spurs e i New York Knicks protagonisti di prestazioni decisive. Nella Western Conference, gli Spurs hanno dimostrato gran ... it.blastingnews.com