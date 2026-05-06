Bologna in crisi | blocco offensivo fermo da 4 partite senza segnare

Bologna attraversa un momento difficile in attacco, con il blocco offensivo fermo da quattro partite consecutive senza segnare. La squadra ha creato alcune occasioni, ma non è riuscita a trasformarle in gol. La mancanza di reti sta influenzando i risultati e il morale del gruppo. La situazione solleva domande su come l’attacco possa ritrovare efficacia e concludere con più continuità.

? Cosa scoprirai Come può Italiano risolvere il problema della mancata conclusione?. Perché il reparto offensivo non riesce a trasformare le occasioni create?. Quali errori tecnici hanno bloccato la rete nelle ultime quattro sfide?. Quanto influirà la pressione psicologica sulla prossima partita contro il Napoli?.? In Breve Ultimo gol segnato il 12 aprile contro il Lecce con punteggio di 2-0.. Blocco offensivo fermo dopo sfide contro Juventus, Roma, Cagliari e Aston Villa.. Allenamenti tecnici mirati alla risoluzione offensiva prima della sfida contro il Napoli.. Il reparto offensivo del Bologna affronta una sfida di nervi dopo quattro partite senza segnare, un digiuno che coinvolge sia il campionato che la competizione europea contro l’Aston Villa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna in crisi: blocco offensivo fermo da 4 partite senza segnare Notizie correlate Allegri non cambia modulo: il blocco offensivo mette a rischio la ChampionsDopo il difficile confronto con l’Udinese, Massimiliano Allegri ha analizzato le criticità che stanno frenando la squadra in questa fase cruciale... Juventus: reparto offensivo in crisi?La Juventus sta pagando a caro prezzo l’assenza prolungata di un centravanti affidabile e prolifico: dopo il lungo stop di Dusan Vlahovic (lesione...